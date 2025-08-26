क्या है मिशन गगनयान? ISRO ने किया पहला सफल एयर ड्रॉप टेस्ट; 4 तरीके के पैराशूट शामिल

बता दें कि देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान मिशन है। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर इस मिशन के तहत कराई जाएगी। इसी साल यान को लॉन्च करने की योजना है। मिशन के तहत पहले मानव रहित परीक्षण उड़ान होगी। परीक्षण के दौरान इसमें व्योममित्र रोबोट भेजा जाएगा। 3 दिन का गगनयान मिशन है। 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर मिशन के लिए मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। साथ ही उसे वापस सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा।