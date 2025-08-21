महिला ने सब इंस्पेक्टर की थाने में पकड़ी कॉलर फिर बरसाए लात-घूसे, देखें VIDEO

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के थाना ट्रांस यमुना से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने थाने के अंदर महिला पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट और अभद्रता की। यह घटना तब हुई जब महिला अपनी पुरानी शिकायत को लेकर थाने पहुंची थी। पुलिस के अनुसार, सितंबर 2024 में महिला ने चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जांच के बाद जनवरी 2025 में अंतिम रिपोर्ट (FR) लगा दी गई थी। इसके बावजूद महिला थाने में हंगामा करने पहुंची और पुलिसकर्मियों से उलझ गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें महिला पुलिस पर झूठे आरोप लगाती नजर आ रही है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला थाने के अंदर एक महिला सब-इंस्पेक्टर से भिड़ंत करती हुई दिखाई दे रही है। वह गुस्से में हाथ उठाकर बातें कर रही है, जबकि पुलिसकर्मी उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में महिला ने थाना प्रभारी के साथ अभद्रता की और फिर महिला सब-इंस्पेक्टर के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी। इस दौरान दोनों के बीच हाथापाई भी हुई, जिसे वीडियो में कैद किया गया है।
पुलिस का दावा है कि महिला ने जानबूझकर हंगामा किया और घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। वीडियो में वह आगरा पुलिस को बदनाम करने के इरादे से झूठे छेड़खानी और मारपीट के आरोप लगा रही है। पुलिस के अनुसार, सितंबर 2024 में दर्ज चोरी के मामले की जांच पूरी होने के बाद जनवरी 2025 में इसे बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद महिला थाने पहुंची और अपनी शिकायत को दोबारा खोलने की मांग करने लगी। पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह गुस्से में आ गई और हंगामा शुरू कर दिया।
वायरल वीडियो में महिला ने पुलिस पर गलत व्यवहार और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। उसने दावा किया कि थाने में उसकी शिकायत को ठीक से नहीं सुना गया और पुलिस ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। हालांकि, पुलिस का कहना है कि ये आरोप निराधार हैं और महिला ने घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है। पुलिस ने बताया कि महिला ने पहले महिला पुलिस अधिकारी को धक्का मारा, जिसके बाद हाथापाई हुई और फिर उसने वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया।
इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि महिला के खिलाफ हंगामे और अभद्रता के लिए कार्रवाई की जाएगी।