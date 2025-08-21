महिला ने सब इंस्पेक्टर की थाने में पकड़ी कॉलर फिर बरसाए लात-घूसे, देखें VIDEO

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के थाना ट्रांस यमुना से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने थाने के अंदर महिला पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट और अभद्रता की। यह घटना तब हुई जब महिला अपनी पुरानी शिकायत को लेकर थाने पहुंची थी। पुलिस के अनुसार, सितंबर 2024 में महिला ने चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जांच के बाद जनवरी 2025 में अंतिम रिपोर्ट (FR) लगा दी गई थी। इसके बावजूद महिला थाने में हंगामा करने पहुंची और पुलिसकर्मियों से उलझ गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें महिला पुलिस पर झूठे आरोप लगाती नजर आ रही है।