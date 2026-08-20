ahmedabad: हॉल बुक कराने के लिए अब शादी के निमंत्रण पत्रिका की जरूरत नहीं

दूसरी ओर शहर की स्ट्रीट लाइट खराब होने के बाद शिकायत का इंतजार करने के बजाय अब तय समय के अनुसार पहले ही बदलने की व्यवस्था बनाने की तैयारी है। यह निर्णय गुरुवार को हुई स्टैंडिंग कमटी की बैठक में लिया गया है। शहर में करीब 2.10 लाख स्ट्रीट लाइट हैं। वर्तमान में लाइट धीमी या पीली पड़ने के बाद शिकायत मिलने पर बदलने की व्यवस्था है। अब बिजली के प्रत्येक खंभे की उम्र और स्थापना की तारीख का रिकॉर्ड तैयार कर शेड्यूल ऑफ मेंटेनेंस के आधार पर चरणबद्ध तरीके से इसे बदलने की तैयारी है। प्रकाश कम होने से पहले लाइट बदलने के लिए ऑटो-मोड सिस्टम विकसित करने पर भी विचार किया जा रहा है। इस व्यवस्था से अब शिकायत करने का इंतजान नहीं करना पड़ेगा।