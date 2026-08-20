भावनगर नकली शराब प्रकरण पर कांग्रेस का हमला, गृह मंत्री से मांगा इस्तीफा

पुलिस की ओर से दर्ज एफआइआर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भावनगर के खरकड़ी में जहरीले रसायन से बनी नकली शराब के सेवन से कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग उपचाराधीन हैं। उनके अनुसार एफआइआर में मिथेनॉल अहमदाबाद के सरखेज से पहुंचाने की बात सामने आई है। इतना ही नहीं, आरोपियों की ओर से पहले भी नकली शराब बनाने व बेचने की बात सामने आई है। शराब बनाने का सामान, उसका संग्रह और आपूर्ति की जानकारी पुलिस को घटना और मौतों के बाद ही क्यों मिली।चावड़ा ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री कानून-व्यवस्था और शराबबंदी लागू कराने की अपनी मूल जिम्मेदारी निभाने के बजाय अन्य गतिविधियों में व्यस्त नजर आते हैं। लोगों की जान जाने के बाद सरकार को केवल कार्रवाई नहीं, बल्कि जवाबदेही भी तय करनी चाहिए।कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की कि पूरे मामले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में एआइटी से निष्पक्ष और गहन जांच कराई जाए। जांच में शराब बनाने वालों के साथ आपूर्तिकर्ताओं, मिथेनॉल पहुंचाने वालों, अवैध नेटवर्क तथा कार्रवाई में कथित रूप से विफल पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका भी सामने लाई जाए।