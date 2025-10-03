अहमदाबाद बना सरकार और पार्टी के पावर का केंद्र

Ahmedabad. गुजरात की राजनीति में अहमदाबाद शहर पावर का नया केन्द्र बन गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे जगदीश विश्वकर्मा दोनों ही अहमदाबाद शहर से ही आते हैं। मुख्यमंत्री पटेल जहां पश्चिमी अहमदाबाद के घाटलोडिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, वहीं विश्वकर्मा पूर्वी अहमदाबाद के निकोल सीट से विधायक के रूप में जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। ऐसे में राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि राज्य की सत्ता का मुख्य केंद्र अहमदाबाद शहर हो गया है। सरकार हो या संगठन सभी निर्णय अहमदाबाद से ही होंगे।