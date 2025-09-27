गुजरात की पांच नगरपालिकाओं को स्वच्छता के गुर सिखाएगी अहमदाबाद मनपा

करार के तहत अहमदाबाद मनपा की ओर से स्वच्छता के लिए अपनाए गए श्रेष्ठ कार्य और पद्धति इन पांचों नपा में अमल कराया जाएगा। समयबद्ध और परिणामदायी लाभ मिलें इसके लिए 100 दिनों तक मनपा-नपा मिलकर कार्य करेंगे। इसमें नपा किस प्रकार घर-घर से सूखे और गीले कूड़े का विभाजन करते हुए उसे अच्छे से एकत्र कर सकती है, फिर एकत्र कूड़े का कैसे निपटारा किया जाए, उसके गुर सिखाए जाएंगे। नगरपालिकाओं की मौजूदा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जरूरी तकनीकी और प्रशासनिक विशेषज्ञता की मदद भी दी जाएगी। कूड़े की प्रोसेसिंग की सुविधा स्थापित करने में मदद की जाएगी और स्वच्छता लोगों को नजर भी आए इस हिसाब से कार्य को अमल में लाया जाएगा।