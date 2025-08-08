भाई को किडनी देने के लिए चारों बहन तैयार, मिली नई जिंदगी

किरण पटेल का किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद वे डायालिसिस जैसी पद्धतियों से मुक्त हो गए हैं। पूरा परिवार खुश है। किरण भाई के अनुसार उनकी बहन सुशीला (58) बिना कोई सोच विचार किए किडनी दी। बहन सुशीला का कहना है कि एक बहन अपने भाई का दर्द कैसे देख सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे पता चला चारों ही बहनों ने किडनी देने का विचार कर लिया था। इस कार्य में बहनों के ससुराल पक्ष के लोगों की सहमति थी।