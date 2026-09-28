Ahmedabad शहर में 1.94 लाख श्वानों की नसबंदी व टीकाकरण, 2030 तक रेबीज मुक्त होने का लक्ष्य

विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर सोमवार को मनपा के उस्मानपुरा जोनल कार्यालय में आयोजित सेमिनार में रेबीज की रोकथाम, श्वानों के काटने की घटनाओं के मामले में प्रभावी प्रबंधन पर जोर दिया।अभियान के तहत वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक 1,08,669 श्वानों की नसबंदी और टीकाकरण किया गया। इससे पहले भी 85,388 श्वानों की नसबंदी व टीकाकरण किया जा चुका है। इस तरह अब तक कुल 1,94,057 श्वानों को इस अभियान में शामिल किया जा चुका है। मनपा के अनुमान के अनुसार शहर में आवारा श्वानों की आबादी करीब 2.10 लाख है।