ahmedabad: अलग अलग पांच ब्रांड का घी जांच में फेल, 3142 किलो स्टॉक जब्त

जिन उत्पादों की निर्माण इकाइयां गुजरात के अन्य हिस्सों में स्थित हैं, उनकी जानकारी आगे की कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेजी गई है। मनपा ने घी के निर्माताओं और वितरकों को बिक्री या वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्येक बैच की लैब टेस्टिंग अथवा एनालिसिस रिपोर्ट रखने की सलाह दी है। वहीं कैटरर्स और बड़ी मात्रा में घी खरीदने वाले खाद्य कारोबारियों से भी प्रत्येक बैच की लैब रिपोर्ट, खरीदी गई मात्रा और बैच नंबर का रिकॉर्ड रखने को कहा गया है।