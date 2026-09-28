Gujarat: डीआरआइ ने 6.61 किलो विदेशी सोना किया जब्त, 11 आरोपियों को पकड़ा

जांच में सामने आया कि यह सिंडिकेट तस्करी के सोने को छोटे-छोटे कुरियर कन्साइनमेंट में बांटकर गुवाहाटी और कोलकाता से मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद भेजता था। वहां इसे स्थानीय बाजार में खपाया जाना था। कन्साइनर्स, शिपर्स और प्राप्तकर्ता ऐसे व्यक्तियों या कागजी इकाइयों के रूप में सामने आए, जिनका सोने के किसी वैध कारोबार से संबंध नहीं था। कन्साइनमेंट से बार के रूप में 6.61 किलो विदेशी मूल का सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 10.36 करोड़ रुपए है। इसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की संबंधित धाराओं के तहत जब्त किया गया।