Gujarat: राजनीतिक दलों को मिले दान की जांच को दस्तावेजों का फोरेंसिक ऑडिट कराएगी सीआइडी क्राइम

सीआइडी क्राइम (ईओडब्ल्यू) के पुलिस अधीक्षक रोहन आनंद ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि आयकर विभाग की ओर से की गई जांच में कई अहम खुलासे हुए। इसके बाद विभाग के अधिकारियों की ओर से सीआइडी क्राइम में इस संबंध में चार अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बीते तीन दिनों में दर्ज हुई इन प्राथमिकी में कहा गया है कि आयकर विभाग की ओर से दी गई दबिश में सामने आया कि कुछ लोग पंजीकृत अनऑथराइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बनाकर लोगों से डोनेशन ले रहे हैं। इस पर दान देने वाले व्यक्तियों को आयकर विभाग की ओर से कर छूट का लाभ मिल रहा है।