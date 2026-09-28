Ahmedabad: जाते-जाते दे गए जिंदगी का तोहफा, पति के ब्रेन डेड होने पर पत्नी ने किया अंगदान, 5 परिवारों को मिला नया जीवन

इस दुखद समय में सिविल अस्पताल की अंगदान टीम ने महेश की पत्नी अमिता को अंगदान के महत्व और इससे जरूरतमंद मरीजों को मिलने वाले जीवनदान के बारे में समझाया। पति को खोने के असहनीय दुख के बीच भी पत्नी ने अंगदान की सहमति दी। महेश के हृदय, लिवर, दो किडनी और एक पेंक्रियाज का दान प्राप्त हुआ। लिवर, दोनों किडनी और पेंक्रियाज को सिविल मेडिसिटी परिसर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजिज एंड रिसर्च सेंटर (आइकेडीआरसी) अस्पताल तथा हृदय को यूएन मेहता अस्पताल में जरूरतमंद मरीजों में प्रत्यारोपण के लिए भेजा गया है।