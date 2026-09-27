गुजरात में 1.28 लाख करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाएं प्रगति पर : सीएम

अहमदाबाद क्षेत्र में यात्री और औद्योगिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 313.27 करोड़ रुपए की लागत से साबरमती-सरखेज रेललाइन के 21 किलोमीटर हिस्से के दोहरीकरण का शिलान्यास किया गया। परियोजना को मार्च 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

अहमदाबाद के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) वेद प्रकाश ने कहा कि विश्व के शक्तिशाली विद्युत माल लोकोमोटिवों में शामिल डब्ल्यूएजी-12 के लिए साबरमती में लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से विकसित अत्याधुनिक अनुरक्षण शेड का लोकार्पण भी रेलवे के माल परिवहन ढांचे को नई मजबूती प्रदान करेगा। डब्ल्यूएजी-12 लोकोमोटिव की उच्च क्षमता के कारण डबल-स्टैक कंटेनर तथा लंबी एवं भारी मालगाड़ियों का प्रभावी संचालन संभव होगा।

उन्होंने कहा कि साबरमती-साणंद-जखवाड़ा एवं साबरमती-कलोल-भांडू मोटीदाऊ रेलखंड पर 122.57 किलोमीटर में स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली का प्रावधान किया गया है। इससे ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए रेलखंड की क्षमता में वृद्धि होगी तथा अधिक ट्रेनों का सुरक्षित और सुचारु संचालन संभव होगा।