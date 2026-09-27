Gujarat: एसआइआर प्रक्रिया , चुनाव आयोग पर राहुल गांधी, विपक्ष के आरोप बेबुनियाद: मुख्यमंत्री पटेल

सीएम ने कहा कि चुनाव आयोग के अंदर मत-मतांतर होने के आरोप भी बेबुनियाद हैं। आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सहित तीनों आयुक्तों ने स्पष्ट किया है कि एसआइआर प्रक्रिया के सभी निर्णय सर्व सहमति से लिए गए हैं। यह साबित करता है कि राहुल गांधी और उनके साथी लोगों की नजर में बने रहने के लिए ही इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के तो खाने के और दिखाने के दांत अलग-अलग रहे हैं। जब-जब वह चुनाव जीतते हैं, तब लोकतंत्र की विजय और चुनाव आयोग की तटस्थता की बात करते हैं, लेकिन जब जनादेश मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को मिलता है, तब वोट चोरी और गड़बड़ी की झूठी बातें करते हैं।