साबरमती से देश की पहली एलएनजी ड्युल फ्यूल ट्रेन दौड़ी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी

अहमदाबाद. शहर के साबरमती रेलवे स्टेशन से रविवार को देश की पहली एलएनजी (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) संचालित ड्युल फ्यूल ट्रेन दौड़ी।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने गुजरात को 1542 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट की सौगात भी दी। इनमें रेलवे लोको इंजन के रखरखाव के लिए शुरू किए जा रहे डब्ल्यूएजी-12 मेंटेनेंस शेड का उद्घाटन भी शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल भी उपस्थित रहे।

समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि साबरमती से देश की पहली एलएनजी ड्युल फ्यूल ट्रेन का शुभारंभ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह कल्याणकारी कदम सिद्ध होगा। साबरमती में रेलवे की बहुत सारी परियोजनाएं शुरू हुई हैं, जो पर्यावरण, जन सुविधा और रेल यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी हैं। सत्याग्रह, सादा जीवन, ग्रामीण विकास और खादी जैसे सभी प्रयोगों को जमीन पर उतारने की शुरुआत साबरमती से ही हुई थी।