Ahmedabad: गंभीर अपराधों की रोकथाम, त्वरित कार्रवाई को क्राइम ब्रांच की नई दो यूनिट कार्यरत

शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय के तहत इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य गंभीर अपराधों की रोकथाम के लिए क्राइम ब्रांच की टीमों की क्षेत्र में उपस्थिति को और मजबूत करना है। इन टीमों का उद्देश्य क्राइम ब्रांच को केवल अपराध होने के बाद उसकी जांच करने वाली एजेंसी नहीं बल्कि अपराध बने उससे पहले ही उन्हें रोकने वाली और असामाजिक तत्वों पर लगातार नजर रखते हुए क्षेत्र विशेष फोर्स के रूप में मजबूत बनाना है। यह टीमें उन्हें सौंपे गए थाना क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहेंगी। नियमित गस्त, स्थानीय सूचनाओं का संकलन करेंगी। बुटलेगरों, जुआरियों, नशीले पदार्थों की अवैधबिक्री करने वालों, वाहन चोरों व गैंगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगी। कोई घटना होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच करेंगी। यह टीमें स्थानीय पुलिस का विकल्प नहीं बल्कि क्राइम फोकस सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करेंगीं। घटना होने पर क्विक रेस्पोंस मोड में स्थल पर पहुंचेंगी। आरोपियों की पहचान, उनके नेटवर्ग की जानकारी जुटाकर कार्रवाई करेंगीं। लोगों की प्राथमिकी और शिकायतों का तत्काल निपटारा करने में भी मददरूप होंगीं।