अहमदाबाद की नगर देवी के रूप में पूजी जाती हैं भद्रकाली माता

अहमदाबाद. भद्रकाली माता अहमदाबाद शहर की नगरदेवी के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह मंदिर शहर के बीचों बीच लाल दरवाजा के भद्र किले के पास स्थित है। देवी भद्रकाली को शहर की संरक्षक माना जाता है। माना जाता है कि माता भद्रकाली में शक्ति के तीनों रूप -महाकाली, महालक्ष्मी एवं सरस्वती समाहित हैं। इस मंदिर में नवरात्रि के चलते इन दिनों श्रद्धालुओं की खूब भीड़ रहती है। अहमदाबाद यूनेस्को की ओर से घोषित भारत का एकमात्र हेरिटेज शहर है।पौराणिक कथाओं में यह भी उल्लेख है कि पाटण के राजा एवं गुजरात राज्य की स्थापना करने वाले राणा कर्णदेव ने साबरमती नदी के किनारे कर्णावती नगर की स्थापना की थी। उस दौरान सबसे पहले राजा ने यहां माता का मंदिर बनवाया था। यह भी कहा जाता है कि अहमदशाह बादशाह ने कर्णावती नगरी के क्षेत्र में अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी। उस दौरान उन्होंने भद्र किला बनवाया था। इस किले से सटे हुए भाग में ही माता भद्रकाली का ऐतिहासिक मंदिर है।