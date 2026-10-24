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आणंद की बेटी सिमरन का गुजरात की सीनियर महिला टी-20 टीम की कप्तान के रूप में चयन

आणंद. आणंद की बेटी सिमरन पटेल का गुजरात की सीनियर महिला टी-20 टीम की कप्तान के रूप में चयन किया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सीनियर महिला टी-20 टूर्नामेंट के 2026-27 सत्र के लिए गुजरात की टीम की कप्तान के रूप में सिमरन के चयन से आणंद सहित पूरे गुजरात के क्रिकेट जगत में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई।
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अहमदाबाद

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Rajesh Bhatnagar

Updated: 24 Oct 2026, 10:00 PM IST

Simran, a daughter of Anand, appointed captain of the Gujarat Senior Women’s T20 team

सिमरन पटेल।

आणंद. आणंद की बेटी सिमरन पटेल का गुजरात की सीनियर महिला टी-20 टीम की कप्तान के रूप में चयन किया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सीनियर महिला टी-20 टूर्नामेंट के 2026-27 सत्र के लिए गुजरात की टीम की कप्तान के रूप में सिमरन के चयन से आणंद सहित पूरे गुजरात के क्रिकेट जगत में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई।
सिमरन ने पिछले 12 वर्षों के दौरान आणंद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण को साबित किया। गुजरात की टीम में पिछले 9 वर्षों से अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के बाद अब उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह उनकी क्रिकेट यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।
वर्ष 2026-27 में आयोजित होने वाले बोर्ड के सीनियर महिला टी-20 इंटर-स्टेट टूर्नामेंट में सिमरन पटेल गुजरात की टीम का नेतृत्व करेंगी। इस गौरवपूर्ण अवसर पर आणंद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय पटेल तथा मंत्री श्वेतल पटेल ने सिमरन की सराहना की।
उन्होंने कहा कि आणंद जिले की बेटियां क्रिकेट सहित विभिन्न खेलों में आगे बढ़कर जिले और गुजरात का नाम रोशन कर रही हैं, जो पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। सिमरन की यह उपलब्धि अन्य युवा महिला क्रिकेटरों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी और उन्हें खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
आणंद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया कि सिमरन को क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एसोसिएशन हमेशा तत्पर रहेगा। एसोसिएशन ने आशा व्यक्त की कि सिमरन की कप्तानी में गुजरात की टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट में सफलता हासिल करेगी।

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Updated on:

24 Oct 2026, 10:00 PM IST

Published on:

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / आणंद की बेटी सिमरन का गुजरात की सीनियर महिला टी-20 टीम की कप्तान के रूप में चयन

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