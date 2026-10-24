पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान स्थानीय भाषा में पशुपालकों तक पहुंचाना जरूरी : चौधरी

पालनपुर. गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी की अध्यक्षता में दांतीवाड़ा स्थित सरदार कृषिनगर दांतीवाड़ा कृषि यूनिवर्सिटी में ‘करंट एडवांसेस इन एनिमल इम्प्रूवमेंट’ विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी और एलुमनाई मीट का आयोजन किया गया।

कामधेनु विश्वविद्यालय के वेटरनरी कॉलेज के एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग विभाग, वेट्स एलुमनाई एसोसिएशन सरदार कृषिनगर (वास) और बनास डेयरी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजन हुआ।

विधानसभा अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि पशु चिकित्सा और कृषि विज्ञान का ज्ञान केवल पुस्तकों या अंग्रेजी भाषा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान स्थानीय भाषा में पशुपालकों तक पहुंचाना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि डेनमार्क, नीदरलैंड, इजराइल और चीन जैसे देशों ने अपनी मातृभाषा में विज्ञान का विकास कर उसे आम लोगों तक पहुंचाया है। भारत में भी पशु चिकित्सा विज्ञान की आधुनिक जानकारी स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाए, तो पशुपालन के क्षेत्र में इसके परिणाम और अधिक प्रभावी हो सकते हैं।