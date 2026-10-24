टमाटर की जगह परोस रहे थे पपीते का सॉस, राजकोट में आरबी फूड प्रोडक्ट्स के सॉस के नमूने फेल

राजकोट में मिलावटी सॉस।
राजकोट. शहर के माधापर इलाके में स्थित आरबी फूड प्रोडक्ट्स कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले सॉस की जगह पपीते का सॉस परोसने का मामला सामने आया। सॉस के नमूने फेल होने के खुलासे से खाद्य पदार्थों के कारोबारियों में हड़कंप मच गया। राजकोट महानगरपालिका के खाद्य विभाग की टीम ने आरबी फूड प्रोडक्ट्स से सॉस के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे थे। जांच में सामने आया कि कंपनी द्वारा ''टमाटर सॉस'' और ''फ्रूट सॉस'' के नाम से बेचा जाने वाला सॉस वास्तव में टमाटर के बजाय पपीते का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा था।
इतना ही नहीं, सॉस को आकर्षक और गहरा लाल रंग देने के लिए उसमें स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक प्रतिबंधित रंगीन रसायन का भी खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि आरबी फूड प्रोडक्ट्स पिछले आठ वर्षों से इस तरह नकली और घटिया गुणवत्ता वाला सॉस बनाकर बाजार में बेच रही थी।
नकली सॉस बाजार में बेहद सस्ती दर पर बेचा जा रहा था। इसके लिए 5 किलोग्राम के महज 250 रुपए वसूले जाते थे। कम कीमत के कारण कई खाद्य पदार्थों की लारियों और रेस्तरां में इस सॉस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई जा रही है। सॉस के नमूने फेल साबित होने के बाद प्रशासन ने आरबी फूड प्रोडक्ट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की।
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