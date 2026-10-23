Ahmedabad: राजाराम विद्याविहार स्कूल को शहर डीईओ का नोटिस

आर्थिक तंगी के कारण पूर्व में फीस भरने में विलंब हुआ था, जिसके चलते छात्रा को स्कूल में आने से रोका गया। उसे घर पर ही बैठे रहने की स्थिति उत्पन्न कर दी गई थी। इसके बाद, अभिभावक ने 21 अक्टूबर को बस की बकाया फीस के रूप में 9,600 रुपए स्कूल में जमा करा दिए थे। इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन द्वारा आगामी तीन महीने की स्कूल फीस तत्काल जमा करने का दबाव बनाया गया। साथ ही यह धमकी भी दी गई कि यदि फीस नहीं भरी गई, तो 22 अक्टूबर से शुरू होने वाली प्रथम परीक्षा में छात्रा को बैठने नहीं दिया जाएगा।