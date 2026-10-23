Ahmedabad: शहर में फिर महंगी हुई सीएनजी, 4.45 रुपए प्रति किलो बढ़े दाम

Ahmedabad. महंगाई की मार के बीच शहर में शुक्रवार से सीएनजी की कीमत में चार रुपए 45 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई। इसके चलते शहर में अब सीएनजी की प्रति किलो कीमत 94.02 रुपए से बढ़कर 98.47 रुपए हो गई है। करीब ढाई महीने सीएनजी के भाव में वृद्धि की गई थी। एक अगस्त को चार रुपए प्रति किलो पर बढ़ाए गए थे। इससे पहले 19 जुलाई को दो रुपए प्रति किलो कीमत बढ़ाई थी। दीपावली से पहले सीएनजी की कीमत में वृद्धि होने से ऑटो चालकों में रोष है।