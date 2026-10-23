23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

जामनगर में अवैध शराब, बीयर की 55 हजार बोतलों पर चला रोड रोलर

गुजरात में शराबबंदी कानून के तहत जब्त की गई विदेशी शराब और बीयर के बड़े जखीरे को शुक्रवार को जामनगर में नष्ट कर दिया गया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Updated: 23 Oct 2026, 9:58 PM IST

Saurastra news

जामनगर में रोड रोलर से शराब व बीयर को नष्ट करते हुए।

Jamnagar: जामनगर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों से जब्त की गई 54,991 बोतलों को खुले मैदान में बिछाकर उन पर रोड रोलर चलाया गया। नष्ट की गईं इन बोतलों की कीमत लगभग दो करोड़ तीन लाख रुपए बताई गई है।पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शराब और बीयर की ये बोतलें जिले के पंचकोशी ए , पंचकोशी बी, सिक्का, कालावड और लालपुर पुलिस थाना क्षेत्रों में दर्ज विभिन्न मामलों में जब्त की गई थीं। संबंधित मामलों में न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद जब्त माल को नियमानुसार नष्ट करने की प्रक्रिया पूरी की गई।

कार्रवाई जामनगर में आरटीओ कार्यालय के निकट स्थित सरकारी भूमि पर की गई। इस दौरान जामनगर ग्राम्य पुलिस, संबंधित पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और पंच मौजूद रहे। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई ताकि कार्रवाई का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके।शराब की हजारों बोतलों को पहले निर्धारित स्थल पर एकत्र किया गया और बाद में रोड रोलर चलाकर उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई राजकोट रेंज के आईजी निर्लिप्त राय की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत की गई है।

देशी शराब के अवैध कारोबार का पर्दाफाश, मशीन से तैयार हो रहे थे 200 मिली के पाउच

राजकोट. शराबबंदी वाले गुजरात में अवैध शराब कारोबारी अब तकनीक का सहारा लेकर अपने धंधे को नया रूप देने लगे हैं। राजकोट में पुलिस ने ऐसे ही एक हाईटेक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जहां रिहायशी इलाके में एक मकान के अंदर इलेक्ट्रिक मशीन की मदद से देशी शराब को 200 एमएल के पाउच में भरकर पैक किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर 225 लीटर देशी शराब, पाउच बनाने की मशीन और अन्य सामान जब्त किया है।

शहर में अवैध शराब गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस आयुक्त ब्रजेश कुमार झा के निर्देश पर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम ब्रांच (पीसीबी) की टीम गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि मवड़ी मेन रोड स्थित मारूति नंदन नगर में एक मकान में संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। सूचना के आधार पर टीम ने छापा मारा।पुलिस ने मौके से महेंद्र उकड़िया (19) नामक आरोपी को पकड़ लिया, जो इलेक्ट्रिक मशीन के जरिए देशी शराब की पैकिंग कर रहा था। जांच में 225 लीटर देशी शराब, पाउच पैकिंग मशीन तथा प्लास्टिक रोल बरामद किए गए। जब्त माल की कुल कीमत करीब 1.95 लाख रुपए आंकी गई है।

टंकी से सीधे पाउच में भरी जाती थी शराब

पुलिस जांच में सामने आया कि मशीन के ऊपर टंकी लगाई गई थी, जिसमें तैयार देशी शराब भरी जाती थी। टंकी से शराब सीधे मशीन के माध्यम से प्लास्टिक रोल में भरती थी और कुछ ही सेकंड में 200 एमएल के पाउच तैयार होकर निकल जाते थे। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी अभी फरार है। उसकी तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि करीब डेढ़ महीने से इस तकनीक के जरिए अवैध शराब की पैकिंग का कारोबार संचालित किया जा रहा था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

23 Oct 2026, 9:58 PM IST

Published on:

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / जामनगर में अवैध शराब, बीयर की 55 हजार बोतलों पर चला रोड रोलर

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Ahmedabad: शेठ सी.एन. विद्यालय में शिक्षक ने की छात्र की पिटाई, डीईओ में शिकायत

Sheth C N Vidhyalay
अहमदाबाद

Ahmedabad: राजाराम विद्याविहार स्कूल को शहर डीईओ का नोटिस

city deo
अहमदाबाद

Ahmedabad: शहर में फिर महंगी हुई सीएनजी, 4.45 रुपए प्रति किलो बढ़े दाम

cng price hike
अहमदाबाद

Gujarat Accident: गुजरात में दर्दनाक हादसा, द्वारका दर्शन कर लौट रहे बेंगलुरु के परिवार की कार ट्रक से भिड़ी, दो की मौत

Gujarat Accident
राष्ट्रीय

अहमदाबाद में कांग्रेस को मजबूती देने की कवायद, पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ब्रह्मभट्ट ने छोड़ी भाजपा, फिर थामा ‘हाथ’

Gujarat Politics
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.