जामनगर में अवैध शराब, बीयर की 55 हजार बोतलों पर चला रोड रोलर

शहर में अवैध शराब गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस आयुक्त ब्रजेश कुमार झा के निर्देश पर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम ब्रांच (पीसीबी) की टीम गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि मवड़ी मेन रोड स्थित मारूति नंदन नगर में एक मकान में संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। सूचना के आधार पर टीम ने छापा मारा।पुलिस ने मौके से महेंद्र उकड़िया (19) नामक आरोपी को पकड़ लिया, जो इलेक्ट्रिक मशीन के जरिए देशी शराब की पैकिंग कर रहा था। जांच में 225 लीटर देशी शराब, पाउच पैकिंग मशीन तथा प्लास्टिक रोल बरामद किए गए। जब्त माल की कुल कीमत करीब 1.95 लाख रुपए आंकी गई है।