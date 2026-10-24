अब औडा क्षेत्र में भी एएमटीएस बसों में मुफ्त में सफर कर सकेंगे बुजुर्ग

शहर में सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ बनाने के लिए लंबे समय से की जा रही स्थानीय मांग के आधार पर दो नए रूटों की शुरुआत की गई है। इसके तहत थलतेज मेट्रो स्टेशन से शेला गांव तक रूट नंबर 45/1 नंबर की एएमटीएस बस दौड़ेगी। इस रूट पर एएमटीएस की 8 बसें संचालित होंगी। इसके अलावा वाडज टर्मिनस से पलसाणा गांव तक रूट नंबर 71/2 पर एएमटीएस की बस दौड़ेगी। इस रूट पर 3 बसें चलेंगी। इसके अलावा अडालज से कलोल इंस्टीट्यूट कॉलेज तक के रूट नंबर 503 पर अतिरिक्त बस दौड़ाने की शुरुआत की गई है। ऐसे में इस रूट पर अब 3 बसें दौड़ेंगीं। इससे अहमदाबाद शहर से कलोल इंस्टीट्यूट कॉलेज में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा।