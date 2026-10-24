वैष्णोदेवी मंदिर में स्थापित हुए 51 शक्तिपीठों की मिट्टी से निर्मित श्री यंत्र

अंबाजी. पालनपुर. जम्मू-कश्मीर के कटरा स्थित प्रसिद्ध माता वैष्णोदेवी मंदिर में आरासुरी अंबाजी देवस्थान ट्रस्ट के सहयोग और अहमदाबाद के जय भोले ग्रुप की पहल पर दो विशेष श्री यंत्रों की विधि-विधान से स्थापना की गई। इनमें देशभर के 51 शक्तिपीठों से एकत्रित पवित्र मिट्टी से निर्मित श्री यंत्र और करीब 70 किलोग्राम वजन का पंचधातु श्री यंत्र शामिल है।

बनासकांठा के जिला कलक्टर एवं आरासुरी अंबाजी देवस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष मिहिर पटेल की उपस्थिति में वैष्णोदेवी मंदिर के मुख्य पुजारी ने वैदिक मंत्रोच्चार और शास्त्रोक्त विधि-विधान से दोनों श्री यंत्रों की स्थापना कराई। इस पहल का उद्देश्य देश के प्रमुख शक्तिपीठों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है।