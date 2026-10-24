राज्य की मातृभाषा गुजराती, साहित्य के संरक्षण को सरकार प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री

अहमदाबाद. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साबरमती रिवरफ्रंट पर ‘अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव-2026’ तथा केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की ‘छाप प्रदर्शनी’ का शनिवार को शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गुजरात की सांस्कृतिक विरासत, मातृभाषा गुजराती और साहित्य के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए वर्ष 2026-27 के बजट में शिक्षा, पुस्तकालयों के विकास, सांस्कृतिक गतिविधियों और गुजराती भाषा को प्रोत्साहन देने को 182 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आदिजाति क्षेत्रों में पुस्तकालय स्थापित करने, जिला और तहसील स्तर पर पुस्तकालयों के निर्माण, विस्तार, आधुनिकीकरण के कदम उठाए हैं। गांधीनगर में ‘नमो सेंट्रल लाइब्रेरी’ की स्थापना को 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।