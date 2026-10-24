राजकोट मंडल में 4 नवंबर तक कुछ यात्री ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित

25, 26, 28, 29, 31 अक्टूबर तथा 1 नवंबर को ओखा-साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन (नं. 22926) मार्ग में 45 मिनट, 25 अक्टूबर को श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलने वाली जामनगर एक्सप्रेस ट्रेन (नं 12478) मार्ग में 1 घंटा 40 मिनट, 1 नवंबर को चलने वाली यही ट्रेन मार्ग में 4 घंटा 10 मिनट देरी से चलेगी। 26 अक्टूबर को श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलने वाली हापा एक्सप्रेस ट्रेन (नं. 12476) मार्ग में 1 घंटा 30 मिनट, 26 अक्टूबर को गुवाहाटी से चलने वाली ओखा एक्सप्रेस ट्रेन (नं 15636) मार्ग में 55 मिनट, 28 अक्टूबर को सिकंदराबाद से चलने वाली पोरबंदर एक्सप्रेस ट्रेन (नं 20967) मार्ग में 2 घंटा 40 मिनट देरी से चलेगी। देरी से चलेगी।