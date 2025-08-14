Gujarat: एसीबी निदेशक पटेल, एसपी सोलंकी को राष्ट्रपति पदक

इस अवार्ड के लिए घोषित किए गए अन्य पुलिस कर्मचारियों में सूरत शहर मेें तैनात पीएसआई राजेंद्र सिंह सोलंकी, एसएमसी पीएसआई विष्णु सिंह राठौड़, एसआरपीएफ समूह तीन पीएसआई ललितकुमार जोशी, अहमदाबाद शहर में तैनात एएसआई कमलेश पाटिल, सूरत शहर में एएसआई अनिलकुमार गामित, तैनात एएसआई परेशकुमार पटेल, एएसआई सहदेव देसाई, खेडा में तैनात एएसआई विनोद वाडले, पश्चिम रेलवे अहमदाबाद में तैनात एएसआई बकुल परमार का नाम शामिल है। इसके साथ अहमदाबाद शहर में तैनात हेड कांस्टेबल राकेश सिंह भदौरिया, पूर्व कच्छ में कार्यरत हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह जाडेजा, इंटेलीजेंस गांधीनगर में कार्यरत इंटेलीजेंस ऑफिसर पंकज सिंह राणा, सहायक इंटेलीजेंस ऑफिसर विरेन्द्र सिंह चावडा और अहमदाबाद शहर में तैनात कांस्टेबल रमेश त्रिपाठी को भी पुलिस पदक देने की घोषणा की गई है।