Gujarat: एसीबी निदेशक पटेल, एसपी सोलंकी को राष्ट्रपति पदक

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Aug 14, 2025

Ahmedabad. देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निदेशक (आईपीएस) पीयुष पटेल और इंटेलीजेंस के पुलिस अधीक्षक मुकेश सोलंकी को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है।

15 अगस्त से एक दिन पहले गृह मंत्रालय की ओर से की गई घोषणा में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जेसीपी (आईपीएस) शरद सिंघल, सूरत शहर के सेक्टर-2 जेसीपी (आईपीएस) के एन डामोर, जोन पांच के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (आईपीएस) आर पी बारोट को उनकी मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है।

इसके अलावा पंचमहाल के पुलिस उपाधीक्षक बाबूभाई देसाई, कानून एवं व्यवस्था के उपाधीक्षक महावीर सिंह वाघेला, वलसाड में तैनात उपाधीक्षक भूपेंद्र कुमार दवे, वलसाड पीआई मिलिंद सुर्वे को भी पुलिस पदक देने की घोषणा की गई है।

इन कर्मचारियों को भी पदक

इस अवार्ड के लिए घोषित किए गए अन्य पुलिस कर्मचारियों में सूरत शहर मेें तैनात पीएसआई राजेंद्र सिंह सोलंकी, एसएमसी पीएसआई विष्णु सिंह राठौड़, एसआरपीएफ समूह तीन पीएसआई ललितकुमार जोशी, अहमदाबाद शहर में तैनात एएसआई कमलेश पाटिल, सूरत शहर में एएसआई अनिलकुमार गामित, तैनात एएसआई परेशकुमार पटेल, एएसआई सहदेव देसाई, खेडा में तैनात एएसआई विनोद वाडले, पश्चिम रेलवे अहमदाबाद में तैनात एएसआई बकुल परमार का नाम शामिल है। इसके साथ अहमदाबाद शहर में तैनात हेड कांस्टेबल राकेश सिंह भदौरिया, पूर्व कच्छ में कार्यरत हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह जाडेजा, इंटेलीजेंस गांधीनगर में कार्यरत इंटेलीजेंस ऑफिसर पंकज सिंह राणा, सहायक इंटेलीजेंस ऑफिसर विरेन्द्र सिंह चावडा और अहमदाबाद शहर में तैनात कांस्टेबल रमेश त्रिपाठी को भी पुलिस पदक देने की घोषणा की गई है।

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Gujarat: एसीबी निदेशक पटेल, एसपी सोलंकी को राष्ट्रपति पदक

