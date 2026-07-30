गुजरात: पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर फैक्ट्री में दफनाया, 2 साल पहले लापता युवक की गुत्थी सुलझी

जांच में पता चला कि नीलेश ने जिग्नेश को पार्टी के बहाने अपनी फैक्ट्री में बुलाया था। वहां शराब में विषाक्त मिलाकर पिला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने एक और व्यक्ति की मदद से फैक्ट्री के अंदर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा और शव को दबा दिया। पुलिस का कहना है कि सबूत मिटाने की यह कोशिश दो साल से कामयाब हो रही थी। पूरा मामला तब सामने आया जब मृतक के भाई अशोक मावड़िया ने सिटी बी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।