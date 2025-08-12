अवैध दस्तावेजों से जमीन, संपत्ति हड़पने वाले गिरोह पर गुजसीटोक का मामला दर्ज

पुलिस के अनुसार इस गिरोह के सदस्य बीते करीब 10 साल से सक्रिय हैं। इनके विरुद्ध वासणा थाने में ही छह मामले और अन्य थानों में कई और मामले दर्ज हैं। ऐसे में इनके विरुद्ध गुजसीटोक के तहत प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई करने की मंजूरी मांगी गई। मंजूरी मिलने पर मामला दर्ज किया और चार में से तीन आरोपियों को पकड लिया है।आरोपी जमीन और संपत्ति को चिन्हित करके और उसके फर्जी दस्तावेज बनाकर उस संपत्ति को बेच देते थे। फिर उस बिक्री दस्तावेज को दिखाकर उस संपत्ति (मकान, दुकान) में रहने वाले व्यक्ति या किराएदार को डरा धमकाकर उससे संपत्ति खाली करवा लेते। उस पर कब्जा कर लेते थे।