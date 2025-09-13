Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

साबरमती स्टेशन एवं इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो का निरीक्षण

पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक प्रदीप कुमार ने की विकास कार्यों की समीक्षा अहमदाबाद. पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक प्रदीप कुमार ने शनिवार को अहमदाबाद मंडल के साबरमती रेलवे स्टेशन तथा इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो (आइसीडी) साबरमती का निरीक्षण किया।इस दौरान उन्होंने साबरमती स्टेशन पर पुनर्विकास कार्यो के तहत नवनिर्मित यात्री सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण

अहमदाबाद

Rajesh Bhatnagar

Sep 13, 2025

पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक प्रदीप कुमार ने की विकास कार्यों की समीक्षा

अहमदाबाद. पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक प्रदीप कुमार ने शनिवार को अहमदाबाद मंडल के साबरमती रेलवे स्टेशन तथा इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो (आइसीडी) साबरमती का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने साबरमती स्टेशन पर पुनर्विकास कार्यो के तहत नवनिर्मित यात्री सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इनमें कॉनकोर्स हॉल, वेटिंग एरिया, टिकट बुकिंग विंडो, यात्रियों के लिए अलग-अलग एंट्री और एग्जिट पथ, लिफ्ट तथा स्टेशन पर उपलब्ध अन्य सुविधाएं शामिल हैं।
उन्होंने सभी प्लेटफार्मों पर जाकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा निर्माणाधीन फुट ओवर ब्रिज, एस्केलेटर्स, कवर शेड आदि विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
इस अवसर पर अहमदाबाद के उप मुख्य परियोजना प्रबंधक अनंत कुमार ने साबरमती स्टेशन पर जारी पुनर्विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।
अपर महाप्रबंधक ने साबरमती स्थित इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो (आइसीडी) का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कोचों के रखरखाव एवं परिचालन संबंधी प्रक्रियाओं का मूल्यांकन किया। विशेष रूप से उन्होंने वंदे भारत ट्रेनसेट के लिए विकसित किए जा रहे मेंटेनेंस डिपो की कार्य प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर अहमदाबाद के मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश, अपर मंडल रेल प्रबंधक मंजू मीणा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

13 Sept 2025 10:58 pm

