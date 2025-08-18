Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

संगीतमय भजन संध्या: आजादी के पर्व पर देशभक्ति के गीतों पर झूमे बुजुर्ग

अहमदाबाद

Rajesh Bhatnagar

Aug 18, 2025

पीर पराई फाउण्डेशन एवं परिवर्तन के आयोजन में में लहराया तिरंगा

अहमदाबाद. पीर पराई फाउण्डेशन एवं परिवर्तन के संयुक्त तत्वावधान में स्वतंत्रता दिवस समारोह एवं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर संगीतमय भजन संध्या का आयोजन किया गया। शहर के आंबली-बोपल रोड पर विक्रम नगर िस्थत इसरो कम्युनिटी हॉल में पांच अलग-अलग वृद्धाश्रमों में रहने वाले 100 से अधिक बुजुर्गों ने भाग लिया। कार्यक्रम में इन बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक देशभक्ति गीतों पर हाथों में तिरंगा लहराते हुए नाचते-गाते आनंद उठाया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित क्षत्रिय विकास परिषद के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष महेश सिंह कुशवाह ने कहा कि पीर पराई फाउण्डेशन की टीम वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए पूरे समर्पित मन से कार्य कर रही है। उन्होंने फाउण्डेशन को हरसंभव सहयोग का आश्वासन भी दिया।
विशेष अतिथि के रूप में मौजूद ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन (बीपीए) के अध्यक्ष राजेन्द्र शाह ने कहा कि वे पीर पराई फाउण्डेशन से कोरोना के दौरान सम्पर्क में आए। फाउण्डेशन ने कोरोना के दौरान लोगों की भरपूर सेवा की जो आज भी बुजुर्गों की सेवा को ध्येय मानकर निरंतर सेवा की जा रही है।
इस अवसर पर पीर पराई फाउण्डेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष शरद अग्रवाल ने कहा कि फाउंडेशन वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों की सेवा के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों और जरुरतमंद लोगों की चिकित्सा के लिए भी मदद कर रहे हैं। भविष्य में फाउंडेशन की शिक्षा के क्षेत्र और बड़े स्तर पर कार्य करने की योजना है।
कार्यक्रम में समाजसेवी किशनदास अग्रवाल, सोमनाथ गुप्ता, रवि प्रकाश गोयल, सुनील अग्रवाल, श्याम सुन्दर ढानावाला, रामविलास गोयल, कमलेश गर्ग, सुरेश अग्रवाल, मगन पटेल, श्यामलाल शाह, किशोर कुमार, नरेन्द्र अग्रवाल, अरुण अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर कार्यकारिणी के वी के गर्ग, रमेश जैन, राकेश जैन, कौशिक शाह, विनीत अग्रवाल, सुनील भंसाली, अशोक राठौर, देवेन्द्र पटेल, नीलेश अग्रवाल, एच के अग्रवाल, मंत्री प्रमोद गुप्ता ने सहयोग किया।

Published on:

18 Aug 2025 11:23 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / संगीतमय भजन संध्या: आजादी के पर्व पर देशभक्ति के गीतों पर झूमे बुजुर्ग

