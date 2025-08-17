गुजरात भर में जन्माष्टमी पर गूंजा नंद घेर आनंद भयो, जय कनैयालाल की

जामनगर. जन्माष्टमी पर शनिवार को गुजरात भर में मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इनमें द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के जगत मंदिर, डाकोर में भगवान रणछोड़राय मंदिर, शामलाजी में भगवान शामलाजी मंदिर सहित कई मंदिर शामिल हैं। मंदिरों में नंद घेर आनंद भयो, जय कनैयालाल की गूंज रही। जगह-जगह शोभायात्रा भी निकाली गई।
देवभूमि द्वारका जिले में यात्राधाम द्वारका िस्थत भगवान द्वारकाधीश के जगत मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्यालालकी की ध्वनि से मंदिर गूंज उठा। नंदोत्सव भी मनाया गया। द्वारका में 6 दिनों तक कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कृष्ण जन्म के समय हुई बारिश से द्वारका में गोकुल जैसा माहौल बन गया। शनिवार रात 12 बजे वारदार पुजारी परिवार और भक्तों ने मंदिर में जन्मोत्सव की आरती की। बाल गोपाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़े। दर्शन कर भक्त भाव-विभोर हो गए। दर्शन शनिवार मध्यरात्रि बाद 2.30 बजे तक जारी रहे। रविवार सुबह पारणा नोमा मनाया गया। इस अवसर पर भगवान द्वारकाधीश के बाल स्वरूप को पालने में विराजमान किया गया। बाल स्वरूप को पालने में झुलाने के लिए भक्त उत्साहित थे। जन्माष्टमी पर जगत मंदिर को कलात्मक रोशनी से सजाया गया। 10 किलोमीटर दूर से भी जगत मंदिर रोशनी से जगमगाता दिखाई दे रहा था। हर साल की तरह इस साल भी देशभर से श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाने के लिए द्वारका आए। भक्तों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए मंदिर ट्रस्ट और पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा व दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की गई। वहीं, बेट द्वारका मंदिर में पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की गई। राज्य सरकार के सांस्कृतिक विभाग की ओर से शनिवार रात को द्वारका में हाथी गेट के पास नगरपालिका पार्किंग परिसर में पर्यटन मंत्री मुलु बेरा की अध्यक्षता में द्वारका उत्सव 2025 सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सुखदेव गढ़वी, मालदे आहीर आदि कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं।
द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के जगत मंदिर में शनिवार को कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान भीड़ में सांड घुस गया। श्रद्धालुओं की भीड़ से सुरक्षित सांड के सुरक्षित बाहर निकलने पर लोगों ने और सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। श्रद्धालुओं ने इस घटना को भगवान द्वारकाधीश की कृपा बताया।
जामनगर. इस वर्ष जामनगर में जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की 19वीं सार्वजनिक शोभा यात्रा निकाली गई। विभिन्न 25 धार्मिक झांकियों के साथ शोभायात्रा में भगवान श्री कृष्ण को विशेष रथ में विराजमान किया गया और रथ को भक्तों ने खींचा। नवतनपुरी धाम खिजड़ा मंदिर से रवाना हुई शोभायात्रा हवाई चौक पर समाप्त हुई। शोभायात्रा के मार्ग पर 19 स्थानों पर मटकी फोड़ और स्वागत की भी व्यवस्था की गई। शोभायात्रा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आणदाबावा सेवा संस्था, मोटी हवेली, श्री खोडलधाम, स्वामी विवेकानंद क्रेडिट सोसाइटी और पटेल समाज सहित 24 से अधिक सामाजिक संगठनों ने भाग लिया।
जामनगर. मनपा की ओर से प्रदर्शनी मैदान पर आयोजित श्रावणी मेले में सातम और आठम के दिन भारी भीड़ उमड़ी। मैदान राइड्स, खान-पान और विभिन्न सामग्री की दुकानों से भरा नजर आया। जामनगर के साथ-साथ आसपास के गांवों और शहरों से भी बड़ी संख्या में लोग मेले में उमड़े। मेले में लोगों की सुगम आवाजाही के लिए चार प्रवेश और निकास द्वार बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे मेले पर 50 से ज़्यादा हाई-टेक सीसीटीवी कैमरों से नज़र रखी जा रही है।