राजकोट : मेडिकल कॉलेज में छात्र ने की आत्महत्या

राजकोट. शहर में जामनगर रोड पर स्थित बी.ए. डांगर मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल छात्र ने आत्महत्या कर ली। पास करवाने के लिए रुपए मांगे जाने के आरोप लगाते हुए गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की।

एबीवीपी के मंत्री पुष्पराज झाला ने आरोप लगाते हुए बताया कि डांगर कॉलेज में पास करवाने के लिए छात्रों से पैसे लिए जाते हैं। डॉ. हरीश जोगराजिया पर पैसे लेकर नकल करवाने के आरोप के चलते उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

झाला ने कहा कि मृतक छात्र पर कोई कर्ज था या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इस मामले में मृतक छात्र और उसके परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। तत्काल कार्रवाई की मांग के लिए कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया।