आणंद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार

आणंद. आणंद रेलवे स्टेशन पर खड़ी भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस ट्रेन में चोरी करने वाले दो आरोपियों को रेलवे पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया। इनमें राजस्थान के नागौर के मूल निवासी व वर्तमान में ठाणे निवासी मोहम्मद अली नागौरी (34) और मुंबई इस्ट निवासी मोहम्मद दानिश चौहान (26) शामिल हैं। दोनों के पास से सोने-चांदी के गहने सहित कुल 18.94 लाख रुपए का माल जब्त किया गया।

जानकारी के अनुसार, राजस्थान की मूल निवासी और वर्तमान में सूरत में रहने वाली राखी कमलकिशोर माहेश्वरी 13 जुलाई को जोधपुर रेलवे स्टेशन से भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर सूरत जा रही थीं। यात्रा के दौरान रात करीब 12 बजे वे सीट पर सो रहीं थीं।

उनके पास रखा बैग चोरी हो गया, इसमें 8.28 लाख रुपए का 9 तोले का सोने का हार, 2.76 लाख रुपए के 3 तोला सोने के झुमके, 7.36 लाख रुपए की 8 तोला सोने की दोनों हाथों की अंगूठियों के साथ सोने के कड़े, सोने-चांदी के अन्य गहने सहित कुल 18.94 लाख रुपए का माल भरा बैग चोरी हो गया।

इस संबंध में राखी माहेश्वरी ने आणंंद रेलवे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर तकनीकी और मानव स्रोतों की मदद से सोमवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।