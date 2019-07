93 में से 10 स्कूलों में भी पूरा नहीं हुआ काम,एेसे कैसे बनेंगी स्मार्ट क्लास

भूपेन्द्र सिंह . अजमेर . स्मार्ट सिटी (smart city) के तहत शहर के 93 स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट क्लास (smart class) निर्माण/ मरम्मत मेंं बरती जा रही ढिलाई को स्मार्ट सिटी के सीईओ ने गंभीरता से लिया है। सीईओ (ceo) के निर्देश पर ठेकेदार फर्म एम/एस मुकेश विजयवर्गीय के खिलाफ कार्रवाई शुरु हो गई है। स्मार्ट सिटी ( smart city ) के मुख्य अभियंता ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर सात दिन में काम में गति लाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी सुधार नहीं होने पर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ठेकेदार ने स्मार्ट क्लास के निर्माण/ मरम्मत कार्य के लिए 1.60 करोड़ का ठेका लिया था। निर्माण काम 3 मार्च 2019 को शुरु होकर 7 नवम्बर 2019 को पूरा होना था। साढ़े चार महीने में अब तक 80 लाख का काम पूरा होना चाहिए था लेकिन ठेकेदार इस कार्य में लापरवाही बरत रहा है। अब तक इस प्रोजेक्ट ( projeckt) का आधार समय निकल चुका है लेकिन केवल 5-6 लाख रुपए का ही कार्य पूरा हो सकता है। अब तक किए गए कार्य में भी गुणवत्ता का अभाव है।



10 out of 93 schools have not completed the work, how will they become the smart class

न वर्क प्लान, न ड्राइंग

स्मार्ट क्लास निर्माण में किस हद तक लापरवाही बरती जा रही है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ठेकेदार ने अब तक न तो इसका वर्क प्लान दिया है और न ही ड्राइंग, प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियर व सुपरवाईजर तो दूर की बात है। निर्माण कार्य में लिए जा रहे सामान की लैब में टेस्टिंग भी नहीं करवाई जा रही है और न ही रिपोर्ट ही स्मार्ट सिटी को दी जा रही है। स्मार्टक्लास (smart class)के लिए ठेकेदार को सिविल वर्क, प्लास्टर, रंग रोगन, इलेक्ट्रिक वर्क, पंखे ट्यूबलाइट, पावर प्लक,खिडक़ी, आलमारी तथा कांच आदि लगाने का काम करना है। इसके बाद दूसरी ठेकेदार कम्पनी इन कमरों में प्रोजेक्टर व अन्य उपकरण लगाकर क्लास को स्मार्ट बनाएगी लेकिन सिविल वर्क पूरा नहीं होने से प्रोजेक्टर लगाने का काम शुरु नहीं हो पा रहा है।

इनका कहना है

मै कार्यों की मॉनेटरिंग कर रहा हैं, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नोटिस दिया गया है। सुधार नहीं हुआ तो एक्शन लिया जाएगा।

विश्व मोहन शर्मा,जिला कलक्टर एंव सीईओ स्मार्ट सिटी अजमेर

read more: अजमेर की पांच सरकारी स्कूल बनेंगी स्मार्टhttps://www.patrika.com/ajmer-news/ajmer-s-five-government-schools-being-smart-4851660/