Ajmer: 2 साल के मासूम का चेहरा नोंच गया श्वान, आए 15 टांके, घर के आंगन में खेल रहा था बच्चा

बच्चे की चीख-पुकार सुनकर परिजन दौड़कर मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से श्वान से चीकू को छुड़ाया। हालांकि तब तक मासूम का चेहरा गंभीर रूप से घायल हो चुका था। परिजन तत्काल उसे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसके चेहरे पर करीब 15 टांके लगाए।