अजमेर

Ajmer: 2 साल के मासूम का चेहरा नोंच गया श्वान, आए 15 टांके, घर के आंगन में खेल रहा था बच्चा

Dog Attack On 2 Year Child: बच्चे की चीख-पुकार सुनकर परिजन दौड़कर मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से श्वान से चीकू को छुड़ाया। हालांकि तब तक मासूम का चेहरा गंभीर रूप से घायल हो चुका था।

less than 1 minute read

अजमेर

image

Akshita Deora

Oct 13, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Dog Bite Case: अजमेर के श्रीनगर रोड स्थित नाका मदार क्षेत्र में रविवार दोपहर एक दर्दनाक घटना सामने आई। दरअसल एक लावारिस श्वान (कुत्ता) ने 2 साल के मासूम चीकू पर हमला कर दिया। राजू प्रजापति का बेटा चीकू घर के आंगन में खेल रहा था तभी यह हादसा हुआ।

बच्चे के चेहरे पर मारा झपटा

घायल मासूम की फोटो: पत्रिका

परिवार के अनुसार बच्चा घर के चौक में अकेले खेल रहा था तभी एक लावारिस श्वान अचानक घर के अंदर घुस आया और सीधे चीकू पर झपट पड़ा। श्वान ने बच्चे के चेहरे को बुरी तरह घायल कर दिया।

परिजनों ने बचाया

बच्चे की चीख-पुकार सुनकर परिजन दौड़कर मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से श्वान से चीकू को छुड़ाया। हालांकि तब तक मासूम का चेहरा गंभीर रूप से घायल हो चुका था। परिजन तत्काल उसे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसके चेहरे पर करीब 15 टांके लगाए।

क्षेत्र में बढ़ रही लावारिस श्वानों की संख्या

स्थानीय लोगों का कहना है कि नाका मदार और श्रीनगर रोड क्षेत्र में लावारिस श्वानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है।

Updated on:

13 Oct 2025 10:31 am

Published on:

13 Oct 2025 10:30 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer: 2 साल के मासूम का चेहरा नोंच गया श्वान, आए 15 टांके, घर के आंगन में खेल रहा था बच्चा

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

