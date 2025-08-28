Ajmer: मर्डर करके ससुराल में मौज मार रहे थे 3 सगे भाई गिरफ्तार, मीट रेट विवाद में की थी चाचा-भतीजे समेत 3 की हत्या

Ajmer Triple Murder Case: अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में चिकन की रेट को लेकर एक ही समुदाय के दो गुट में हुए ट्रिपल मर्डर केस में फरार तीन आरोपी युवकों को गुजरात अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने बाबूनगर से गिरफ्तार किया है। तीनों वारदात के बाद फरारी काटने के लिए अहमदाबाद आए थे।
पुलिस के अनुसार हत्या की वारदात में फरार चल रहे तीन सगे भाई सलमान कुरैशी(29), अल्लारखा कुरैशी(25) और आवेश कुरैशी(20) को गिरफ्तार किया गया। तीनों अजमेर के डिग्गी बाजार स्थित सोरग्रान मोहल्ले में रहते हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए तीनों अजमेर से अहमदाबाद भाग गए थे। इन आरोपियों को अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच की टीम ने बापूनगर से पकड़ा। विगत 15 जुलाई को ब्यावर रोड पर किसान भवन के सामने हुए खूनी संघर्ष में दोनों गुट के तीन लोगों की मौत हुई थी जबकि करीब 10 लोग घायल हुए थे।
शहर क्राइम ब्रांच पुलिस निरीक्षक मेहुल चौधरी ने बताया कि अजमेर के रामगंज में एक माह पहले पेश आए ट्रिपल मर्डर में आरोपियों के अहमदाबाद में छिपे होने की सूचना मिली थी। शहर के बापूनगर इलाके में आरोपियों की रिश्तेदारी (ससुराल) है। आरोपियों के ससुराल में छिपे होने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया।
बुधवार को क्राइम ब्रांच ने तीनों आरोपियों को अजमेर की रामगंज थाना पुलिस को सौंप दिया। रामगंज थाना पुलिस की टीम तीनों भाइयों को अहमदाबाद से लेकर रवाना हो गई। गौरतलब है कि प्रकरण में आरोपियों के दो भाई और अन्य रिश्तेदार पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
गत 15 जुलाई को रामगंज थाना क्षेत्र में ब्यावर रोड पर किसान भवन के सामने चिकन की रेट को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ था। पहले ब्यावर रोड पर हुए खूनी संघर्ष में चाचा-भतीजे खानपुरा निवासी इमरान और शाहनवाज कुरैशी की मौत हो गई जबकि सलमान(29), अल्लारखा (25) और आवेश कुरैशी के रिश्तेदार गुलाम नसरुद्दीन कुरैशी की वारदात वाली रात वाहन से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों गुटों के 20 से 25 लोग झगड़े में जख्मी हुए थे। तिहरे हत्याकांड में अब तक दोनों गुट के 13 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।