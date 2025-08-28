Ajmer: मर्डर करके ससुराल में मौज मार रहे थे 3 सगे भाई गिरफ्तार, मीट रेट विवाद में की थी चाचा-भतीजे समेत 3 की हत्या

गत 15 जुलाई को रामगंज थाना क्षेत्र में ब्यावर रोड पर किसान भवन के सामने चिकन की रेट को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ था। पहले ब्यावर रोड पर हुए खूनी संघर्ष में चाचा-भतीजे खानपुरा निवासी इमरान और शाहनवाज कुरैशी की मौत हो गई जबकि सलमान(29), अल्लारखा (25) और आवेश कुरैशी के रिश्तेदार गुलाम नसरुद्दीन कुरैशी की वारदात वाली रात वाहन से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों गुटों के 20 से 25 लोग झगड़े में जख्मी हुए थे। तिहरे हत्याकांड में अब तक दोनों गुट के 13 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।