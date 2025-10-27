Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

5000 लोगों ने एक साथ लिया नशा मुक्ति का संकल्प, राजस्थान पत्रिका अजमेर संस्करण के 24वें स्थापना दिवस पर हुआ कार्यक्रम

Drug-Free Pledge Program: करीब 5 हजार लोगों ने इसमें भागीदारी निभाई। लोगों ने खुद एवं परिवार को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने का संकल्प लिया।

2 min read
अजमेर

image

Akshita Deora

Oct 27, 2025

राजस्थान पत्रिका के अजमेर संस्करण के 24वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम के तहत राजगढ़ मसाणिया भैरवधाम में नशा मुक्ति की शपथ लेते लोग और लोगों द्वारा छोड़े गए तंबाकू उत्पाद। फोटो: जय माखीजा पत्रिका

24th Foundation Day Of Rajasthan Patrika's Ajmer Edition: राजस्थान पत्रिका के अजमेर संस्करण के 24वें स्थापना दिवस पर रविवार को राजगढ़ मसानिया भैरव धाम में नशा मुक्ति संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। करीब 5 हजार लोगों ने इसमें भागीदारी निभाई। लोगों ने खुद एवं परिवार को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने का संकल्प लिया।

हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां थामे महिला, पुरुषों ने राजस्थान पत्रिका के सामाजिक सरोकार को सराहा। राजस्थान पत्रिका और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में लोगों का हुजूम उमड़ा। इस दौरान शराब, तंबाकू, गांजा आदि नशा त्यागने का संकल्प लिया। राजस्थान पत्रिका के प्रति समाज का अटूट विश्वास है। पत्रिका समाज-प्रशासन के मध्य सेतू के रूप में सामाजिक सरोकार के कार्य कर रहा है।

इस दौरान महावीर, राहुल सैन, अविनाश, प्रकाश सैन आदि मौजूद रहे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ज्योत्सना रंगा के निर्देशन में जिला सलाहकार डॉ. पुनीता जैफ, एपिडिमियोलॉजिस्ट मुकेश खोरवाल, फ्लोरोसिस प्रकोष्ठ के जितेन्द्र हरचंदानी सहित अन्य मौजूद रहे।

गुलाब कोठारी के प्रयासों से समाज में लाई जा रही चेतना

धाम के मुख्य उपासक चंपालाल ने कहा कि नशे से देश में हजारों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। परिवार में खुशहाली के लिए नशे का त्याग करना बहुत जरूरी है। राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी के प्रयासों से समाज में सामाजिक चेतना लाई जा रही है। युवाओं, महिलाओं व लोगों को नशा मुक्त करने के लिए पत्रिका की मुहिम व सामाजिक सरोकार में हम भी भागीदारी निभाएंगे। बेटियों की पढ़ाई, उनके लालन-पालन के लिए सबको प्रेरित करेंगे।

2 नवंबर को महारैली

मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने कहा कि अजमेर संस्करण के स्थापना दिवस को लेकर तंबाकू व नशा मुक्त सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। आगामी रविवार 2 नवंबर को सुबह 7.30 बजे महारैली निकाली जाएगी। गौरतलब है कि अजमेर संस्करण का 24वां स्थापना दिवस 28 अक्टूबर को मनाया जाएगा।

नशा समाज की बर्बादी का माध्यम है। हजारों युवा, महिलाएं-पुरुष और बच्चे नशे की चपेट में है। दृढ़ संकल्प लेकर नशा छोड़ना चाहिए। पत्रिका ने सामाजिक सरोकारों को सदैव सर्वोपरी रखा है।

महेंद्र चौधरी, पूर्व महानिरीक्षक पुलिस

शराब, बीड़ी, सिगरेट और गुटखों के सेवन से कैंसर बढ़ता है। यह परिवार और समाज के लिए हानिकारक है। हमें नशा मुक्त राजस्थान और स्वस्थ भारत अभियान के लिए संकल्प लेना चाहिए।

डॉ.पुनीता जैफ, जिला सलाहकार, तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ

Published on:

27 Oct 2025 08:55 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / 5000 लोगों ने एक साथ लिया नशा मुक्ति का संकल्प, राजस्थान पत्रिका अजमेर संस्करण के 24वें स्थापना दिवस पर हुआ कार्यक्रम

