5000 लोगों ने एक साथ लिया नशा मुक्ति का संकल्प, राजस्थान पत्रिका अजमेर संस्करण के 24वें स्थापना दिवस पर हुआ कार्यक्रम

धाम के मुख्य उपासक चंपालाल ने कहा कि नशे से देश में हजारों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। परिवार में खुशहाली के लिए नशे का त्याग करना बहुत जरूरी है। राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी के प्रयासों से समाज में सामाजिक चेतना लाई जा रही है। युवाओं, महिलाओं व लोगों को नशा मुक्त करने के लिए पत्रिका की मुहिम व सामाजिक सरोकार में हम भी भागीदारी निभाएंगे। बेटियों की पढ़ाई, उनके लालन-पालन के लिए सबको प्रेरित करेंगे।