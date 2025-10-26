Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Rajasthan News: बदल जाएगी राजस्थान के इस शहर की सूरत, विकास कार्यों पर खर्च हो रहे 500 करोड़ रुपए

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बताया कि नगर निगम दक्षिण ने केरू में वेस्ट टू एनर्जी पार्क की स्थापना का कार्य आरंभ कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक कदम आगे बढ़ा दिया है।

2 min read
जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 26, 2025

jodhpur news

भूमि पूजन करते मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत रविवार को जोधपुर नगर निगम दक्षिण के करीब 500 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से शहर के विकास को नई गति मिलेगी।

सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का लोकार्पण

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बताया कि बासनी बेंदा में 40 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का लोकार्पण हुआ। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत की गई थी। करीब 54.37 करोड की लागत से निर्मित यह प्लांट एसबीआर तकनीक पर काम करेगा। इस प्लांट द्वारा जोधपुर के भीतरी शहर, बम्बा मोहल्ला, ईदगाह क्षेत्र, रातानाडा एवं आंशिक शिकारगढ़ क्षेत्र के सीवरेज का शोधन कार्य किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि महापौर दक्षिण वनिता सेठ के नेतृत्व में भाजपा के नगर निगम बोर्ड ने जन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शहर के विकास को गति देने का काम किया है और आज जिस तरह से लगभग 500 करोड रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है, यह भी शहर वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात साबित होंगे।

केरू में वेस्ट टू एनर्जी पार्क

शेखावत ने बताया कि नगर निगम दक्षिण ने केरू में वेस्ट टू एनर्जी पार्क की स्थापना का कार्य आरंभ कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक कदम आगे बढ़ा दिया है। वर्तमान में नगर निगम में प्रतिदिन लगभग 700 टन कचरा एकत्रित करकर केरू वेस्ट मेनेजमेंट साईट पर भेजा जाता है। केरू में वर्तमान समय में 150 टन प्रतिदिन प्रसंस्करण क्षमता का एमआरएफ प्लांट संचालित है। इससे लगभग 550 टन डंप यार्ड पर भेजा जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने वेस्ट टू एनर्जी संयत्र की स्थापना की है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि संवेदक द्वारा प्रतिदिन 400 टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कर प्रतिदिन 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। उत्पादित की गई बिजली जेवीवीएनएल को उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि निगम का पीपीपी आधारित करीब 100 करोड़ की लागत का यह प्रोजेक्ट पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में कमी करेगा साथ ही नगर निगम के लिए राजस्व का स्त्रोत भी बनेगा।

कायलाना के पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

केंद्रीय मंत्री शेखावत कायलाना के समीप नगर निगम की रिक्त 107 बीघा भूमि अटल क्रीड़ा स्थल पर प्रस्तावित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की चारदीवारी के कार्य के भूमि पूजन में उपस्थित रहे। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत नगर निगम दक्षिण ने काजरी के समीप मुख्य मार्ग पर वेंडिंग जोन के लोकार्पण किया।

इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा एक करोड़ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वेडिंग जोन में 54 थड़ी/जगह का निर्माण किया गया है। प्रत्येक वेन्डर स्थल पर वेंडर को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। निगम की महापौर वनिता सेठ सहित अनेक जनप्रतिनिधि, निगम के अधिकारी और पार्षदगण मौजूद रहे।

श्री करणी द्वार का लोकार्पण

शेखावत ने रविवार को चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सुथला स्थित पार्क में नवनिर्मित श्री करणी द्वार का लोकार्पण किया। शेखावत ने क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में सकारात्मक रूप से निराकरण करने का भरोसा दिलाया। सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह विश्नोई, नगर निगम जोधपुर दक्षिण महापौर वनिता सेठ, उप महापौर किशन लड्ढा, मारवाड़ राजपूत सभा अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा, वार्ड अध्यक्ष अजय सिंह मेड़तिया, समाजसेवी मंडल अध्यक्ष हेमन्त जानयानी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, गणमान्य लोग और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Updated on:

26 Oct 2025 09:46 pm

Published on:

26 Oct 2025 09:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan News: बदल जाएगी राजस्थान के इस शहर की सूरत, विकास कार्यों पर खर्च हो रहे 500 करोड़ रुपए

