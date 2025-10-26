Rajasthan News: बदल जाएगी राजस्थान के इस शहर की सूरत, विकास कार्यों पर खर्च हो रहे 500 करोड़ रुपए

शेखावत ने बताया कि नगर निगम दक्षिण ने केरू में वेस्ट टू एनर्जी पार्क की स्थापना का कार्य आरंभ कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक कदम आगे बढ़ा दिया है। वर्तमान में नगर निगम में प्रतिदिन लगभग 700 टन कचरा एकत्रित करकर केरू वेस्ट मेनेजमेंट साईट पर भेजा जाता है। केरू में वर्तमान समय में 150 टन प्रतिदिन प्रसंस्करण क्षमता का एमआरएफ प्लांट संचालित है। इससे लगभग 550 टन डंप यार्ड पर भेजा जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने वेस्ट टू एनर्जी संयत्र की स्थापना की है।