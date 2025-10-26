Rajasthan: राजस्थान में अब हुआ ‘टोल कांड’, वसूली के लिए कांस्टेबल ने की मारपीट, SP ने कर दिया सस्पेंड

शिकायत में फिरोज खान ने बताया कि आरोपियों ने उसे पकड़कर धमकी दी कि टोल चलाना है तो 50,000 रुपए प्रतिमाह देने होंगे, अन्यथा टोल संचालन बंद करवा देंगे। इस दौरान टोलकर्मी रामसिंह, परसादी मीणा और सलमान ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपी धमकाते हुए बाहर निकल गए। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारने के मामले में विवादों में आए आरएएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा को निलंबित कर दिया था।