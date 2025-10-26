Rajasthan: राजस्थान में अब हुआ ‘टोल कांड’, वसूली के लिए कांस्टेबल ने की मारपीट, SP ने कर दिया सस्पेंड

बौंली टोल प्लाजा पर कर्मचारी से मारपीट करता पुलिसकर्मी। फोटो- पत्रिका
सवाईमाधोपुर। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाइवे पर स्थित बौंली टोल प्लाजा पर बौंली थाना के कांस्टेबल की ओर से टोल कर्मचारियों से मारपीट और वसूली की धमकी देने का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने कांस्टेबल राजपाल सिंह को निलंबित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार 25 अक्टूबर की रात 12:05 बजे कांस्टेबल राजपाल सिंह और बालकिशन गुर्जर निवासी थड़ी टोल नाका नंबर एक के कंट्रोल रूम में पहुंचे। वहां सहायक मैनेजर फिरोज खान से शराब के लिए 5 हजार रुपए की मांग की। जब फिरोज ने पैसे देने से मना किया तो मारपीट और धक्का-मुक्की की।
शिकायत में फिरोज खान ने बताया कि आरोपियों ने उसे पकड़कर धमकी दी कि टोल चलाना है तो 50,000 रुपए प्रतिमाह देने होंगे, अन्यथा टोल संचालन बंद करवा देंगे। इस दौरान टोलकर्मी रामसिंह, परसादी मीणा और सलमान ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपी धमकाते हुए बाहर निकल गए। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारने के मामले में विवादों में आए आरएएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा को निलंबित कर दिया था।
टोल पर मारपीट का घटनाक्रम टोल के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया, जिसे शिकायतकर्ता ने पुलिस थाना बौंली को उपलब्ध कराया। एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने फुटेज और शिकायत के आधार पर कांस्टेबल राजपाल सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
