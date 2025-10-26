Patrika LogoSwitch to English

Barmer: खेल-खेल में 2 मासूम भाई-बहन टांके में गिरे, दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

पुलिस ने बताया कि छगन (3 साल) पुत्र जोगाराम मेगवाल और पूजा (8 साल) पुत्री मांगीलाल मेगवाल की टांके में गिरने से मौत होने की रिपोर्ट मिली है।

बाड़मेर

image

Rakesh Mishra

Oct 26, 2025

brother and sister died

मासूम भाई-बहन। फाइल फोटो- पत्रिका

चौहटन। जूना लखवारा गांव में घर के आगे खेल रहे दो बच्चों की पानी से भरे टांके में गिरने से मौत हो गई। मृतक चचेरे भाई-बहन थे। घटना के बाद घरों में कोहराम मच गया। हादसा उस समय हुआ जब बच्चों के परिजन खेत में काम करने गए हुए थे, अकेले बच्चे घर के पास खेल रहे थे।

मौके पर पहुंची पुलिस

दोपहर बाद जब परिजन घर पहुंचे तथा बच्चों को नहीं देखा तो उन्हें ढूंढने लगे। इस दौरान वे टांके में गिरे मिले। सूचना मिलने पर चौहटन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से दोनों के शव टांके से बाहर निकलवाए। पुलिस ने दोनों मासूमों के शव कब्जे में लेकर चौहटन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पूछताछ शुरू की। इस संबंध में परिवादी मांगीलाल पुत्र भंवराराम एवं जोगाराम पुत्र भंवराराम ने पुलिस को रिपोर्ट सौंपकर मर्ग दर्ज करवाया है।

टांके के पास खेल रहे थे मासूम

पुलिस ने बताया कि छगन (3 साल) पुत्र जोगाराम मेगवाल और पूजा (8 साल) पुत्री मांगीलाल मेगवाल की टांके में गिरने से मौत होने की रिपोर्ट मिली है। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिए। जानकारी के मुताबिक मांगीलाल के घर के पास बने टांके के निकट दोनों मासूम खेल रहे थे।

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Barmer: खेल-खेल में 2 मासूम भाई-बहन टांके में गिरे, दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

