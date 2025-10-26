Barmer: खेल-खेल में 2 मासूम भाई-बहन टांके में गिरे, दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

दोपहर बाद जब परिजन घर पहुंचे तथा बच्चों को नहीं देखा तो उन्हें ढूंढने लगे। इस दौरान वे टांके में गिरे मिले। सूचना मिलने पर चौहटन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से दोनों के शव टांके से बाहर निकलवाए। पुलिस ने दोनों मासूमों के शव कब्जे में लेकर चौहटन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पूछताछ शुरू की। इस संबंध में परिवादी मांगीलाल पुत्र भंवराराम एवं जोगाराम पुत्र भंवराराम ने पुलिस को रिपोर्ट सौंपकर मर्ग दर्ज करवाया है।