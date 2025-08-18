Good News: राजस्थान में यहां बनेगी 6-लेन सड़क, 20 करोड़ की लागत से होगा निर्माण

देवनानी ने कहा कि अजमेर आज एक नई करवट ले रहा है। लोहागल क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा चुके हैं। ग्राम के विद्यालय के कायाकल्प से लेकर राज्य के चुनिंदा संस्कृत कॉलेजों में से एक यहीं खोला गया है। क्षेत्र को पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए बीसलपुर लाइन से जल भंडारण के लिए लोहागल में बड़ा रिजर्वायर बनाया जाएगा।