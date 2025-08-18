Good News: राजस्थान में यहां बनेगी 6-लेन सड़क, 20 करोड़ की लागत से होगा निर्माण

Six Lane Road in Ajmer: सीकर, परबतसर और पुष्कर बाइपास सहित जनाना अस्पताल जाने वाले हजारों लोगों के लिए राहत मिलने जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही अजमेर जिले में लोहागल तिराहे से जनाना अस्पताल 6-लेन सड़क कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। यह सड़क 20.28 करोड़ रूपये की लागत से बनेगी।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्पीकर देवनानी ने कहा कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की यह सड़क जनाना अस्पताल जाने वाली मुख्य सड़क है। अस्पताल जाने वाली गर्भवती महिलाओं को सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शास्त्री नगर से लोहागल तिराहे तक सड़क सुधारी जा चुकी है।
आगे की सड़क क्षतिग्रस्त होने, झटके लगने, और खड्डे होने से गर्भवती महिलाओं को परेशानी होती है। साथ ही यह सड़क सीकर, परबतसर, नागौर और पुष्कर बाईपास पर आने जाने वाले वाहनों और इस रोड पर पड़ने वाले दर्जनों गांवों के लिए भी महत्वपूर्ण रोड है। ऐसे में इस सड़क को सुधारा जाना अति आवश्यक था।
देवनानी ने कहा कि अजमेर आज एक नई करवट ले रहा है। लोहागल क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा चुके हैं। ग्राम के विद्यालय के कायाकल्प से लेकर राज्य के चुनिंदा संस्कृत कॉलेजों में से एक यहीं खोला गया है। क्षेत्र को पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए बीसलपुर लाइन से जल भंडारण के लिए लोहागल में बड़ा रिजर्वायर बनाया जाएगा।