Tourism Development: राजकीय संग्रहालय में सिंधु सभ्यता की मिलेगी झलक, आधुनिक प्रदर्शनी का होगा संगम

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि संग्रहालय किसी भी समाज की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक होते हैं। यह प्राचीन सभ्यता, जीवनशैली, कला, युद्ध कौशल और चिंतन को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि संग्रहालय का संरक्षण किया जाए, वहीं नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे परिवार और बच्चों के साथ इन स्थलों का दौरा करें और इसे जीवंत बनाए रखें। उन्होंने यह भी बताया कि बजट घोषणा के तहत संग्रहालय विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।