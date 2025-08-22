दर्दनाक हादसा: ट्रक ने स्कूटर सवार युवती को कुचला, हादसे का मंजर देख सिहर उठे लोग, घर मचा कोहराम

गुरुवार को हुए इस दर्दनाक हादसे ने सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? नो-एन्ट्री में सुबह 11 बजे शहर में भारी मालवाहक ट्रक के प्रवेश ने शहर के प्रमुख चौराहों पर तैनात यातायात पुलिस की पोल और चलने वाली व्यवस्था को उजागर कर दिया है। भारी भरकम ट्रक पुष्कर रोड, फॉयसागर पुलिस चौकी के सामने से होता हुआ वरूण सागर मार्ग पर पहुंचा लेकिन इस बीच में ना यातायात पुलिस ने रोका, ना ही चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने। पिता के साथ बाजार जा रही संध्या का काल बनकर आए ट्रक ने बेखटके नो-एंट्री में एन्ट्री कर ली।