हादसा : पांडाल में डांडिया खेल रहे बालक की करंट लगने से मौत

अजमेर(Ajmer News). बी.के. कौल नगर, आर.के.पुरम में शुक्रवार रात डांडिया रास के दौरान पांडाल में 7 साल का बालक करंट की चपेट में आ गया। प्रारिम्भक जांच के अनुसार पांडाल के बीच लोहे के पोल के पास बिजली का तार खुला होने से करंट दौड़ गया। बालक के करंट से अफरा-तफरी मच गई। परिजन ने उसको जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
जानकारी अनुसार शुक्रवार रात को बी.के. कौल नगर आर.के. पुरम में होटल होली डे इन के पीछे आयोजित डांडिया रास कार्यक्रम में डांडिया खेल रहा देविक उर्फ कृष्णा(7) पुत्र कपिल धनवानी करंट की चपेट में आ गया। प्रारम्भिक पड़ताल मे करंट पांडाल में लगे लोहे के पाइप(पोल) में दौड़ रहा था। बालक देविक के जमीन पर गिरते ही यहां अफरा-तफरी का माहौल हो गया। आयोजक व क्षेत्रवासी देविक को उठाकर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की आपातकालीन इकाई पहुंचे। सूचना पर मिलते ही देविक के परिजन भी पहुंच गए। जहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हरिभाऊ उपाध्याय नगर थानाप्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा भी जाप्ते के साथ पहुंचे। पुलिस ने देविक के शव को मोर्चरी में रखवाया है। पड़ताल में आया कि डांडिया रास का आयोजन क्षेत्रवासियों के सामूहिक सहयोग से किया जा रहा था। गरबा शुरू होने से पूर्व पांडाल में जमीन पर पानी का छिड़काव किया गया था। पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल में जुटी है।
घटना के समय देविक के पिता कपिल पीर मीठा गली स्थित अपने जनरल स्टोर पर थे। सूचना पर वह जेएलएन अस्पताल पहुंचे। कपिल का कहना था कि पांडाल में इतने बच्चे व लोग मौजूद थे लेकिन सिर्फ उसके बेटा करंट की चपेट में आया। उन्होंने घटना के लिए इलेक्ट्रीशियन को दोषी ठहराया।
डांडिया रास के दौरान बालक की करंट की चपेट में आने से मृत्यु हुई है। बालक का शव मोर्चरी में रखवाया है। करंट बिजली के खुले तार से आया या लोहे के पोल में अर्थ बनने से आया, इन तमाम तथ्यों की पड़ताल की जा रही है।महावीर प्रसाद शर्मा, थानाप्रभारी, एच.बी.यू नगर, अजमेर