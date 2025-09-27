हादसा : पांडाल में डांडिया खेल रहे बालक की करंट लगने से मौत

जानकारी अनुसार शुक्रवार रात को बी.के. कौल नगर आर.के. पुरम में होटल होली डे इन के पीछे आयोजित डांडिया रास कार्यक्रम में डांडिया खेल रहा देविक उर्फ कृष्णा(7) पुत्र कपिल धनवानी करंट की चपेट में आ गया। प्रारम्भिक पड़ताल मे करंट पांडाल में लगे लोहे के पाइप(पोल) में दौड़ रहा था। बालक देविक के जमीन पर गिरते ही यहां अफरा-तफरी का माहौल हो गया। आयोजक व क्षेत्रवासी देविक को उठाकर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की आपातकालीन इकाई पहुंचे। सूचना पर मिलते ही देविक के परिजन भी पहुंच गए। जहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हरिभाऊ उपाध्याय नगर थानाप्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा भी जाप्ते के साथ पहुंचे। पुलिस ने देविक के शव को मोर्चरी में रखवाया है। पड़ताल में आया कि डांडिया रास का आयोजन क्षेत्रवासियों के सामूहिक सहयोग से किया जा रहा था। गरबा शुरू होने से पूर्व पांडाल में जमीन पर पानी का छिड़काव किया गया था। पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल में जुटी है।