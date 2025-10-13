अजमेर के जेएलएन अस्पताल में लगी आग, धमाकों की आवाज से मची अफरातफरी, आग पर काबू

अजमेर। जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) अस्पताल में सोमवार दोपहर अचानक लगी आग से अफरातफरी मच गई। आग पुराने ओपीडी पोर्च के पास बने बिजली पैनल कक्ष में लगी, जहां धमाके जैसी आवाज सुनाई देने के बाद मरीजों और स्टाफ में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत फायर सिलेंडर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की और एहतियातन पूरे आउटडोर क्षेत्र को खाली करवा दिया गया।