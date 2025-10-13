अजमेर के जेएलएन अस्पताल में लगी आग, धमाकों की आवाज से मची अफरातफरी, आग पर काबू

जेएलएन अस्पताल में लगी आग (फोटो-पत्रिका)
अजमेर। जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) अस्पताल में सोमवार दोपहर अचानक लगी आग से अफरातफरी मच गई। आग पुराने ओपीडी पोर्च के पास बने बिजली पैनल कक्ष में लगी, जहां धमाके जैसी आवाज सुनाई देने के बाद मरीजों और स्टाफ में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत फायर सिलेंडर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की और एहतियातन पूरे आउटडोर क्षेत्र को खाली करवा दिया गया।
जानकारी के अनुसार, आग लगने का कारण बिजली पैनल में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि पैनल में कबूतर के घुस जाने से सर्किट फेल हुआ, जिससे आग भड़क उठी। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। आग लगने के चलते करीब 10 मिनट तक बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे ओपीडी और अन्य विभागों में कामकाज प्रभावित हुआ।
घटना की सूचना मिलते ही मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया और उपअधीक्षक डॉ. अमित यादव मौके पर पहुंचे। टेक्निकल टीम ने तत्काल मुख्य स्विच बंद कर स्थिति पर नियंत्रण पाया और थोड़ी देर बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी।
डॉ. सामरिया ने बताया कि हादसा शॉर्ट-सर्किट के कारण हुआ था और समय रहते आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। किसी तरह की जनहानि या बड़ी क्षति की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विद्युत प्रणाली की जांच कराई जा रही है।
