Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

अजमेर के जेएलएन अस्पताल में लगी आग, धमाकों की आवाज से मची अफरातफरी, आग पर काबू

अजमेर के जेएलएन अस्पताल में आज दोपहर अचानक आग लग गई। गनीमत रही की आग फैलने से पहले ही उसपर काबू पा लिया गया। हाल ही में जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई थी।

less than 1 minute read

अजमेर

image

Kamal Mishra

Oct 13, 2025

ajmer JLN hospital Fire
Play video

जेएलएन अस्पताल में लगी आग (फोटो-पत्रिका)

अजमेर। जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) अस्पताल में सोमवार दोपहर अचानक लगी आग से अफरातफरी मच गई। आग पुराने ओपीडी पोर्च के पास बने बिजली पैनल कक्ष में लगी, जहां धमाके जैसी आवाज सुनाई देने के बाद मरीजों और स्टाफ में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत फायर सिलेंडर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की और एहतियातन पूरे आउटडोर क्षेत्र को खाली करवा दिया गया।

जानकारी के अनुसार, आग लगने का कारण बिजली पैनल में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि पैनल में कबूतर के घुस जाने से सर्किट फेल हुआ, जिससे आग भड़क उठी। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। आग लगने के चलते करीब 10 मिनट तक बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे ओपीडी और अन्य विभागों में कामकाज प्रभावित हुआ।

मौके पर पहुंचे डॉ अनिल सामरिया

घटना की सूचना मिलते ही मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया और उपअधीक्षक डॉ. अमित यादव मौके पर पहुंचे। टेक्निकल टीम ने तत्काल मुख्य स्विच बंद कर स्थिति पर नियंत्रण पाया और थोड़ी देर बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी।

हादसे की वजह शॉर्ट-सर्किट

डॉ. सामरिया ने बताया कि हादसा शॉर्ट-सर्किट के कारण हुआ था और समय रहते आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। किसी तरह की जनहानि या बड़ी क्षति की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विद्युत प्रणाली की जांच कराई जा रही है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान: जासूस मंगत सिंह के मोबाइल ने उगले राज, पाकिस्तानी महिला के मिले दो नंबर
अलवर
isi spy mangat singh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Oct 2025 04:32 pm

Published on:

13 Oct 2025 03:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / अजमेर के जेएलएन अस्पताल में लगी आग, धमाकों की आवाज से मची अफरातफरी, आग पर काबू

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News: राजस्थान के इस अस्पताल की बदलेगी तस्वीर, 191 करोड़ मंजूर; छत पर हेलीपैड भी बनेगा

JLN-Hospital
अजमेर

Rape Case: गुजरात की महिला से अजमेर की होटल में बलात्कार, होश में आते ही थाने पहुंची पीड़िता

rape
अजमेर

Ajmer: महिला कांस्टेबल के पति ने 4 साल की बेटी से मारपीट कर पत्नी का दबाया गला, कार में अन्य महिला को लाया था साथ, 2 साल से है अवैध संबंध

Rajasthan Police
अजमेर

Ajmer: 2 साल के मासूम का चेहरा नोंच गया श्वान, आए 15 टांके, घर के आंगन में खेल रहा था बच्चा

अजमेर

राजस्थान के इस सरकारी अस्पताल में गलत जगह छूने पर भड़की महिला रेजीडेंट, आत्मरक्षा में मारे थप्पड़

Jawaharlal Nehru Hospital
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.