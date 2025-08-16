Rajasthan: ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष की पत्नी से लूट… सड़क पर घसीटा, नगदी और जेवर से भरा पर्स लेकर फरार

Ajmer Brahmin Mahasabha President's Wife: अजमेर में शुक्रवार रात करीब 11 बजे एक महिला के साथ लूट की घटना सामने आई। जहां बाइक सवार बदमाश महिला के चिल्लाने के बावजूद घर के बाहर से ही नगदी और जेवर से भरा बैग लेकर भाग गए। महिला, ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष की पत्नी हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश ने पहले महिला की रेकी की। जैसे ही आसपास कोई नहीं पाया वैसे ही वारदात को अंजाम दे दिया।
ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित सुदामा के पुत्र शुभम शर्मा ने मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार बदमाश की तलाश कर रही है। लूट की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
शुभम शर्मा ने पुलिस को बताया कि बदमाश ने उनकी मां संगीता शर्मा के हाथ से पर्स छीन लिया। साथ ही बदमाश के द्वारा मां सड़क पर गिराकर घसीट कर पर्स ले गया। पर्स में 30 हजार नगदी, एक सोने का 2 तोले का मंगलसूत्र और चांदी की अंगूठी सहित अन्य दस्तावेज थे। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता के बेटे ने आगे बताया कि पर्स को बचाने में मां ने काफी संघर्ष किया। लेकिन वह मां को गिराकर घसीटा हुआ ले गया। इस दौरान उनके हाथ पैरों में चोट आई है। घटना की जानकारी देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की थी। कार पार्किंग के जगह सीसीटीवी लगा हुआ है। जिसमें रेकी करता हुआ दिखाई दिया है।