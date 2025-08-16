Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अजमेर

Rajasthan: ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष की पत्नी से लूट… सड़क पर घसीटा, नगदी और जेवर से भरा पर्स लेकर फरार

बाइक सवार बदमाश महिला के चिल्लाने के बावजूद घर के बाहर से ही नगदी और जेवर से भरा बैग लेकर भाग गए।

अजमेर

Lokendra Sainger

Aug 16, 2025

ajmer crime news
Photo- Meta AI

Ajmer Brahmin Mahasabha President's Wife: अजमेर में शुक्रवार रात करीब 11 बजे एक महिला के साथ लूट की घटना सामने आई। जहां बाइक सवार बदमाश महिला के चिल्लाने के बावजूद घर के बाहर से ही नगदी और जेवर से भरा बैग लेकर भाग गए। महिला, ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष की पत्नी हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश ने पहले महिला की रेकी की। जैसे ही आसपास कोई नहीं पाया वैसे ही वारदात को अंजाम दे दिया।

ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित सुदामा के पुत्र शुभम शर्मा ने मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार बदमाश की तलाश कर रही है। लूट की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: देवरानी-जेठानी को रिवॉल्वर दिखाकर मांगे गहने, राजकुमारी ने झाड़ियों में फेंक दी सोने की चेन, जानिए इसके बाद जो हुआ
अजमेर
chain snatching

बदमाश घसीटकर ले गया पर्स

शुभम शर्मा ने पुलिस को बताया कि बदमाश ने उनकी मां संगीता शर्मा के हाथ से पर्स छीन लिया। साथ ही बदमाश के द्वारा मां सड़क पर गिराकर घसीट कर पर्स ले गया। पर्स में 30 हजार नगदी, एक सोने का 2 तोले का मंगलसूत्र और चांदी की अंगूठी सहित अन्य दस्तावेज थे। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सीसीटीवी में रैकी करता दिखा बदमाश

पीड़िता के बेटे ने आगे बताया कि पर्स को बचाने में मां ने काफी संघर्ष किया। लेकिन वह मां को गिराकर घसीटा हुआ ले गया। इस दौरान उनके हाथ पैरों में चोट आई है। घटना की जानकारी देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की थी। कार पार्किंग के जगह सीसीटीवी लगा हुआ है। जिसमें रेकी करता हुआ दिखाई दिया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: महिला सीनियर टीचर ‘RGHS कार्ड’ का गलत फायदा उठाने पर संस्पेड, आदेश जारी
जयपुर
senior teacher suspended

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 03:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan: ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष की पत्नी से लूट… सड़क पर घसीटा, नगदी और जेवर से भरा पर्स लेकर फरार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.