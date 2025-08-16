Rajasthan: ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष की पत्नी से लूट… सड़क पर घसीटा, नगदी और जेवर से भरा पर्स लेकर फरार

Ajmer Brahmin Mahasabha President's Wife: अजमेर में शुक्रवार रात करीब 11 बजे एक महिला के साथ लूट की घटना सामने आई। जहां बाइक सवार बदमाश महिला के चिल्लाने के बावजूद घर के बाहर से ही नगदी और जेवर से भरा बैग लेकर भाग गए। महिला, ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष की पत्नी हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश ने पहले महिला की रेकी की। जैसे ही आसपास कोई नहीं पाया वैसे ही वारदात को अंजाम दे दिया।