Ajmer Crime-मकान मालिक कमरे में सोते रहे, चोर कुंडी लगा चुराकर ले गए लाखों के गहने-नकदी

घूघरा हनुमान नगर निवासी नरेश ने बताया कि रात करीब एक बजे तक उनका परिवार जगा हुआ था। डेढ़ बजे सब अपने-अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह पांच बजे नींद खुली तो उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। उसने अपनी मां व भाई को कॉल करके उसका कमरा बाहर से बंद होने की जानकारी दी। परिवार के बाकि सदस्यों के कमरे भी बाहर से बंद थे। पास ही के मकान से रिश्तेदार को बुलवाया। दरवाजा खोलने पर देखा तो दूसरे कमरे में सारा-सामान बिखरा हुआ था। चोर संदूक का ताला तोड़कर उसकी मां हीरादेवी के मांदलिया, कनकती व 50 हजार रुपए की नकदी जबकि नरेश की पत्नी का मंगलसूत्र, कान के टॉप्स, 20 हजार रुपए की नकदी चुरा ले गए। इसके अलावा रसोइघर से बर्तन तक चुरा ले गए। करीब 5 लाख रुपए का सामान चोर समेट ले गए।