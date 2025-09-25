Viral Video: युवक ने टंकी पर युवती को बैठाकर हाइवे पर दौड़ाई बाइक, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो

Couple Viral Video On Social Media: सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। वायरल वीडियो में एक युवक बाइक की टंकी पर युवती को बैठाकर हाईवे पर तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाता नजर आ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है।