Viral Video: युवक ने टंकी पर युवती को बैठाकर हाइवे पर दौड़ाई बाइक, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो

Couple Viral Video On Social Media: सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। वायरल वीडियो में एक युवक बाइक की टंकी पर युवती को बैठाकर हाईवे पर तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाता नजर आ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है।
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक बाइक चला रहा है और युवती टंकी पर बैठी हुई है। युवती बिना हेलमेट के नजर आ रही हैं वहीं युवक हेलमेट पहनकर तेज रफ्तार में हाईवे पर बाइक दौड़ाते हुए दिखाई दे रहा है।
घटना के समय पास से गुजर रही एक कार में सवार व्यक्ति ने यह दृश्य देखा और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और यूज़र्स इस पर तरह-तरह के कमेंट करते नजर आ रहे हैं। अधिकांश लोगों ने इसे बेवकूफी और लापरवाही भरा स्टंट बताया और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) हिमांशु जांगिड़ ने इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए अलवर गेट थाना और आदर्शनगर थाना को युवक की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि वीडियो में दिख रही बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर अजमेर का है, और इसी आधार पर वाहन मालिक की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।