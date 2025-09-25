Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अजमेर

Viral Video: युवक ने टंकी पर युवती को बैठाकर हाइवे पर दौड़ाई बाइक, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो

Rajasthan News: युवती बिना हेलमेट के नजर आ रही हैं वहीं युवक हेलमेट पहनकर तेज रफ्तार में हाईवे पर बाइक दौड़ाते हुए दिखाई दे रहा है।

अजमेर

Akshita Deora

Sep 25, 2025

फोटो: पत्रिका

Couple Viral Video On Social Media: सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। वायरल वीडियो में एक युवक बाइक की टंकी पर युवती को बैठाकर हाईवे पर तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाता नजर आ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है।

बाइक की टंकी पर युवती को बैठाकर दौड़ाई बाइक

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक बाइक चला रहा है और युवती टंकी पर बैठी हुई है। युवती बिना हेलमेट के नजर आ रही हैं वहीं युवक हेलमेट पहनकर तेज रफ्तार में हाईवे पर बाइक दौड़ाते हुए दिखाई दे रहा है।

सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

घटना के समय पास से गुजर रही एक कार में सवार व्यक्ति ने यह दृश्य देखा और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और यूज़र्स इस पर तरह-तरह के कमेंट करते नजर आ रहे हैं। अधिकांश लोगों ने इसे बेवकूफी और लापरवाही भरा स्टंट बताया और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की।

पुलिस ने दिए जांच के आदेश

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) हिमांशु जांगिड़ ने इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए अलवर गेट थाना और आदर्शनगर थाना को युवक की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि वीडियो में दिख रही बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर अजमेर का है, और इसी आधार पर वाहन मालिक की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Baran Accident: शादी की खुशियों के बीच छाया मातम, ड्यूटी पर लौट रहे ASI की दर्दनाक मौत, नवंबर में होनी थी बेटे की शादी
बारां

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Sept 2025 09:15 pm

Published on:

25 Sept 2025 09:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Viral Video: युवक ने टंकी पर युवती को बैठाकर हाइवे पर दौड़ाई बाइक, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.